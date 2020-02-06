9點才開賣口罩 民眾抱怨不便民 10:172020/02/06 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 口罩新制上路，許多民眾將健保卡放在櫃檯上，當作排隊買口罩。（林瑞益攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 口罩新制上路，許多民眾到鄰近的健保藥局等候買口罩。（林瑞益攝） 高雄市岡山區一家社區健保藥局，上午8時起就有民眾到場等候、排隊買口罩，藥師體貼地讓民眾把健保卡放在櫃檯上，讓民眾到藥局外的空曠處休息。有民眾抱怨，為何要等9點衛福部系統開啟後才能買，很不便民。 這家位於岡山區壽天宮附近的健保藥局，由於鄰近某社區大樓，民眾小心謹慎防治武漢肺炎，對口罩的需求量相當大。住在附近、社區的民眾一早就到健保藥局排隊。 儘管有民眾質疑有人並無在現場也可以買口罩？但經過其他民眾解釋，只要有到場排隊並放健保卡在櫃台上者，在藥局配給的數額內都可以買到口罩。 (旺報 ) #民眾 #口罩 #藥局 #社區 #健保 也許您會感興趣 推薦閱讀 這裡要送兒童口罩！何文海2／3分送6000片大人、兒童口罩 14:392020/02/02 生活 他跟物流車跑12家超商 曝買不到口罩真相 12:192020/02/03 生活 再沒口罩恐休診！小兒科醫師崩潰 12:512020/02/03 生活 政府終於要實名制控管了！台大醫分享口罩復活術 無奈吐一句 06:372020/02/04 生活 口罩購買改實名制 回報地圖將升級藥局版速查哪裡買 10:522020/02/04 科技 桃園分署查扣口罩1片30元 竟還秒殺完售 19:282020/02/04 生活 當口罩成為搶手年貨 04:092020/02/05 兩岸藝文 搶排光南拿免費口罩？ 網揭真相：誤會大了 11:002020/02/05 生活 口罩實名制將上路 部落客開發藥局地圖搶先上線 12:122020/02/05 科技 每日多產出60萬片 華新口罩新產能 3月開出 04:102020/02/06 財經要聞 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 鑽石公主號再增10確診 日官方證實一台灣女性中鏢 - 生活 口罩酒精缺貨了 網曝下一個瘋搶物：賣場已經有人搬 - 生活 口罩實名制首日上路 民眾一小時前就排隊塞爆街口 - 生活 光南50萬片口罩哪來的？真相揭曉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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