口罩新制上路，許多民眾到鄰近的健保藥局等候買口罩。（林瑞益攝）

高雄市岡山區一家社區健保藥局，上午8時起就有民眾到場等候、排隊買口罩，藥師體貼地讓民眾把健保卡放在櫃檯上，讓民眾到藥局外的空曠處休息。有民眾抱怨，為何要等9點衛福部系統開啟後才能買，很不便民。

這家位於岡山區壽天宮附近的健保藥局，由於鄰近某社區大樓，民眾小心謹慎防治武漢肺炎，對口罩的需求量相當大。住在附近、社區的民眾一早就到健保藥局排隊。

儘管有民眾質疑有人並無在現場也可以買口罩？但經過其他民眾解釋，只要有到場排隊並放健保卡在櫃台上者，在藥局配給的數額內都可以買到口罩。

(旺報 )