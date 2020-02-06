排隊人潮綿延。(蔡依珍攝)

口罩實名制6日上路，桃園市長鄭文燦9點到桃園區的全球龍安大藥局視察，結果系統剛上線小落漆，首位排隊者等了2分鐘才順利過卡成功，平均20分鐘僅13位民眾成功買得口罩，後面大排長龍民眾見前進緩慢顯得焦躁，藥局立即應變提供小透明袋讓民眾留下健保卡，待下午再回來領取。

藥局開賣口罩 實測20分鐘僅賣13人

民眾跑了30間超商都買不到口罩

排隊人潮綿延。(蔡依珍攝)

排隊人潮綿延。(蔡依珍攝)

平均20分鐘僅13位民眾成功買得口罩。(蔡依珍攝)

平均20分鐘僅13位民眾成功買得口罩。(蔡依珍攝)

平均20分鐘僅13位民眾成功買得口罩。(蔡依珍攝)

不到9點號碼牌已發完。(蔡依珍攝)

桃園藥師公會和藥劑師公會也都協調616家藥局，錯開販售時間，並公告各藥局販售時間。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，9點一到藥局視察時發現已有逾50人排隊，最早的7點多就來等候，可見口罩需求仍大，他說實測發現約1分多鐘可以完成購買手續，坦言確實慢一點，相信會逐步提升速率。全市有616家特約藥局，桃園市府也貼心結合Google地圖製作QR Code，點選就有桃園特約藥局所在地一覽表，方便民眾就近購買。

桃園藥師公會和藥劑師公會也都協調616家藥局，錯開販售時間，並公告各藥局販售時間，避免上班族無法上班時間排隊買口罩，下班時都已售罄。鄭文燦也提到，桃園各分局也和轄區藥局組成通訊軟體Line連線，若有任何突發狀況立即到場協調處理。

口罩排隊隊伍綿延，不到9點大人版100份號碼牌就已發完，兒童版50份號碼牌也僅剩零星，不少人9點才到就已向隅。開賣後也遇到登入系統時間不定的情況，有時20秒就能完成、有時卻要等候約2分鐘才能登錄完成，讓藥師和消費者乾瞪眼。

實測發現20分鐘僅成功販售13人份，藥局連忙機警應變，提供小透明袋給民眾裝健保卡和號碼牌，讓趕時間的民眾留下健保卡、人先離開，下午後再回來領取，此舉獲得民眾讚揚，一早就來排隊的陳先生直讚方便，抱怨這禮拜跑了30家超商一片口罩都沒買到，只能戴著布製口罩「安慰自己」很開心實名制上路讓他終於能買到口罩。不過也有部分民眾不願重要證件離身，寧可排隊等候。

(中時 )