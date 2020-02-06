民間團體2018年為推動以台灣名稱參加東京奧運，發起推動東奧正名公投，但當時中華奧會主席林鴻道認為此舉會影響選手參賽權益，要求選手連署反對公投，「東奧正名行動小組」告發林偽造文書、強制罪及違反《公投法》，台北地檢署認為林沒有偽造國際奧會函文，且是為了維護選手權益及我國會籍，沒有犯意，6日不起訴林鴻道。

民間團體2018年為推動以台灣名稱參加東京奧運，發起推動東奧正名公投，2018年11月24日包括東奧正名等10項公投案，與九合一選舉一併投票。

但當時中華奧會主席林鴻道認為國際奧會不准予國家奧會更名部分，擔心東奧公投案一旦通過，會影響我國會籍和選手參賽權益，要求選手連署反對，甚至多次在媒體上表示公投會影響選手權益。

「東奧正名行動小組」質疑林鴻道是以不實的內容欺騙選手、國人，企圖阻撓公投案，不斷說國際奧會回函指出正名通過提出以台灣為名參加國際賽事的申請，選手可能無法參賽，恐嚇威脅運動員。林鴻道利用職權，強迫選手簽署反對東奧正名連署，又用非法的方式影響、妨害投票。

2018年11月23日，「前往台北地檢署控告林鴻道偽造文書、強制罪及違反《公投法》第35條妨害公民投票，並高喊「林鴻道下台、中華奧會騙人、東奧正名加油」。

檢方調查時，林鴻道辯稱，維護選手權益及我國會籍，沒有犯意，而且林鴻道並沒有偽造國際奧會函文，今依罪嫌不足，不起訴林鴻道。

(中時 )