面板大廠友達（2409）宣布擬以每股57元對價，自明（7）日起公開收購工業電腦廠凌華（6166）5～30％股權，由於溢價幅度達約21.15％，激勵凌華今（6）日股價開盤跳空漲停價51.7元，截至9點40分尚有超過72萬張買單排隊，溢價幅度收斂至10.25％。

友達昨晚宣布，董事會通過擬以每股57元對價，於2月7日至3月12日期間，公開收購凌華5～30％已發行普通股，收購達1087萬4863股即達成就門檻，希望藉此進一步深化策略夥伴關係、建立工商智慧物聯生態系。

凌華對此表示，與友達為長期合作夥伴，此次友達為合意公開收購，對入股策略結盟表示歡迎。凌華認為，友達擁有龐大產能，雙方策略結盟將有助於公司拓展客源，協助滿足解決方案驗證及產能需求，若友達公開收購達標、順利入股，可望取得凌華1席董事。

凌華董事長劉鈞指出，公司長期與友達合作，雙方對轉型策略看法一致，對於合組工商智慧物聯生態系表示歡迎。未來與友達建立更緊密的夥伴關係，不僅可具體實踐凌華在多元智慧場域的解決方案，且能與友達共同深耕客戶關係。

法人認為，友達結盟凌華，可望建立以面板為核心的智慧物聯方案業務，凌華則可望藉此具備面板零組件的採購優勢，並協助拓展智慧零售、智慧工廠等重要垂直領域，可謂互蒙其利。不過，關鍵點在於彼此能否互補、產生綜效，並進一步反應在營收及獲利表現上。

凌華2019年自結合併營收104.95億元，年增0.06％，改寫歷史次高。前三季歸屬母公司稅後淨利3.2億元，年增達1.51倍，每股盈餘1.47元，雙創近4年同期高點。法人預估凌華去年全年每股盈餘可達2元，回升至近3年高點。

展望今年，凌華表示，上半年整體景氣狀況較去年相對明朗，目前首季訂單能見度狀況不錯，對營運審慎樂觀看待，但仍需觀察市況變化。法人表示，凌華去年首季受遞延效益及專案出貨拉抬，墊高比較基期，預期今年首季營收將持穩高檔，可望與去年同期相當。

法人看好凌華今年成長動能增溫，包括網通暨公建（NCP）、嵌入式平台及模組（EPM）及物聯網策略解決方案（IST）3大事業群均具成長動能，其中，NCP事業群營收看增逾35％、IST事業群成長5～10％，貢獻占比最高的EPM事業群亦可望持穩小增。

(時報資訊)