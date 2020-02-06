松果購物(6740)公布1月交易額(GMV)達1.87億元，帶動1月營收2,845萬元，年成長26.24％，雙雙再創歷年同期新高。公司指出，主要受惠於1月上半農曆春節檔期挹注，伴手禮、年菜年貨等品類買氣旺，加上年前除舊佈新需求推升生活家電、收納整理類銷量有感提升，亦受到武漢肺炎疫情影響，宅經濟概念逆勢受惠，許多消費者減少外出購物轉向網購採買，除了帶來防疫相關搶購潮外，連帶民生用品、居家玩樂商機紛紛湧現，帶動開春業績衝出紅盤。

總經理吳佩雯表示，去年1月同期為年節採買高峰，今年受到春節連假工作天僅一半影響之下，松果購物業績表現仍達雙位數躍進，顯見其有效掌握消費需求且成長動能穩健；同時綜觀今年目前大環境市場狀況，將有望對網購帶來正向挹注，隨著全球疫情警備升溫，也間接推動消費行為大幅轉移現象顯著，消費剛需品更加講求即時性、便利性及安全性，消費信心回歸到本土電商服務及商品上，推估今年上半年整體台灣網購市場將出現短線需求支撐、長線推升消費行為改變，為網購業績帶來進補，松果購物亦將搭載市場持續樂觀看待2020年表現。

展望2月份，松果購物將積極掌握防疫相關商品需求，同時瞄準民生採購及宅商機高峰，以推出「防疫專區」、「松果超市」及「解憂電玩城」等活動促購應戰，為2月份買氣續添動能。

(時報資訊)