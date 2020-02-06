聯電(2303)去年第四季單季EPS為0.33元，優於市場預期，公司預計本季營運持穩，全年預計晶圓代工業產值將成長高個位數(7~9%)，聯電在日本新廠貢獻下，今年力拚有優於業界的表現。聯電今股價開高走高，盤中大漲0.8元至16.3元，漲幅逾5%。

聯電昨日舉行法說會公布去年財報；2019年第四季營收418.49億元、季增10.9%，創歷年單季新高，稅後淨利38.4億元、季增約31%，EPS為0.33元。

展望本季，聯電預估，2020年第一季晶圓出貨量與產品平均價格(ASP)與上季持平，以此推估，2020年第一季營收可望持穩上季，將呈現淡季不淡；全年來看，公司預期，2020年晶圓代工業產值將成長高個位數(7~9%)，在日本新廠貢獻下，聯電可望有優於同業的表現。

聯電去年營收1482.02億元、年減2%，在業外挹注下，稅後淨利達97.08億元、年增37.2%，EPS 0.82元，優於2018年的0.58元。

展望2020年第一季，聯電預期產能利用率約90%，整體晶圓出貨量及美元計的平均銷售價格（ASP）持平上季，毛利率約15%；資本支出方面，2020年預算為10億美元。

聯電共同總經理王石周三表示，根據客戶的預測，第一季業務維持穩健，主要來自於無線通訊和電腦周邊市場對晶片的需求穩定，且隨著客戶未來新產品設計定案即將進入量產，預期公司可從5G和IoT的發展趨勢中，尤其是無線設備以及電源管理應用上所增加的半導體需求中獲益。

展望2020年，王石表示，2020年半導體產值估年增中個位數(約4~6%)，晶圓代工(含先進製程)則成長高個位數(7~9%)，聯電公司因日本USJC的加入，有機會繳出優於產業平均值的表現。

聯電公司透露，目前8吋晶圓產能相當吃緊。聯電預期，下半年28奈米產能有機會趨近滿載，將挹注毛利率表現。

針對中國武漢肺炎影響，聯電表示，目前中國各廠區正常運作中，且第一季客戶需求未變，公司將持續關注疫情發展，以及對供應鏈的影響。

(時報資訊)