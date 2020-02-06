因應大陸武漢肺炎疫情持續擴大，嚴重影響產業與民眾生活，高雄市長韓國瑜今（6日）召開記者會，提出4大紓困計畫，鎖定觀光旅遊產業、中小企業、農漁產業、以及經濟弱勢群族等領域，並加強查察勞工權益等，以協助受損產業及經濟弱勢民眾度過難關。

韓國瑜並建議，中央統一制定「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困暫行條例」、「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業補貼稅費及其他措施辦法」，明訂優惠對象及補貼原則。

韓國瑜表示，大陸疫情影響消費意願，高雄市水果、漁產及加工品等重要外銷訂單，受到衝擊，甚至出現倒帳風險，已請農業局、海洋局及財政局等單位，協助對接加拿大等其他國家的通路，以穩定產銷，並與高雄銀行洽談開辦紓困貸款。

針對衝擊最大的觀光旅遊產業，韓國瑜責請觀光局，積極向中央爭取對高雄市觀光旅遊相關業者紓困、稅費減免及利息補貼，並協助業者消毒改善環境，提振觀光客信心，同時，積極爭取觀光基礎設施改善經費，利用淡季強化體質，等待重振觀光產業的契機。

他說，在公司營業方面，因疫情導致營運困難的中小企業或攤商，由經發局協助申貸高雄市中小企業優惠貸款，並針對高雄市公有市場攤位2月使用費，先予以減半徵收1個月，再逐月視情況檢討，以減低營業受損攤商成本。

在保障勞工權益部分，韓國瑜指示勞工局，對依規定居家隔離的勞工，查察雇主是否依法令給予假期，如雇主為了防疫，宣布停工進行消毒，應注意保障員工權益，並要求雇主注意外勞是否有疑似感染症狀，應即時通報，並配合衛生單位作好防疫及隔離措施，善盡外勞照顧管理責任。

由於大陸武漢疫情造成的影響，不僅限於高雄，而是全台各縣市政府必須共同面臨的問題，因此，韓國瑜呼籲中央制定「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困暫行條例」、「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業補貼稅費及其他措施辦法」，明訂優惠對象及補貼原則，並且針對受無薪假員工，比照失業補助辦法補貼救濟金。

而受疫情衝擊最深的觀光旅遊產業，建議補助高速公路通行費、減免一定期間牌照稅等措施，以降低遊覽車業者經營成本、補貼客運業營運虧損，並要求一定比例補貼員工薪資減損失，並盡速啟動觀光產業紓困及改善體質措施，補助高雄觀光基礎設施改善經費，以提振觀光產業發展。

(工商 )