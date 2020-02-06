改編自日本美女導演棚田由紀同名小說的電影《愛情人形》，找來日本高人氣男神高橋一生，以及文青女神蒼井優攜手合作，演出一對看似感情甚篤，卻各自心懷秘密，難以互相坦承的夫妻。高橋一生所飾演的丈夫哲雄，為錢進入情趣娃娃工廠工作，為了協助前輩製作出日本第一的情趣娃娃，竟假藉醫師要為乳房患者作義乳的名義，引得善良女模園子（蒼井優 飾）上門應徵，出借乳房當模型。

高橋一生在片中飾演「情趣娃娃設計師」。（圖／天馬行空提供）

高橋一生因為前輩的一句：「要知道乳房的真實觸感，才能作出厲害的乳房！」大膽向蒼井優提出「要完整重現人類的乳房只有塑型實在不夠，可以讓我摸一下嗎？」而蒼井優也大方答應讓，讓高橋一生襲胸成功，成為兩人進一步親密接觸的開端。

高橋一生也為了如實演出本片的角色職業「情趣娃娃設計師」，在開拍前特別在劇組的安排下，前往製作情趣娃娃的工廠見習，學習關於情趣娃娃製作的流程、方法等相關事項，這段經歷也讓高橋一生大開眼界：「工廠裡的每位員工，完完全全就是一種職人的概念，他們是用一種美術工藝的心態去製造每一件作品。看見他們那樣的身影，讓我也能夠順利調整心態，去飾演哲雄這個角色。」本片將於2月14日情人節在台上映。

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(中時電子報)