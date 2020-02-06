武漢肺炎疫情延燒，全台瘋搶口罩，行政院下令6日起口罩採實名登記制，並依身分證分流購買，一片5元，7天限購2片。台北市議員李明賢呼籲，健康的人不必時時刻刻戴著口罩，盼民眾不要一窩蜂搶購，請將口罩先留給真正需要的人。

李明賢在臉書發表《不搶購 累積愛心給需要的人》一文，寫道：「明天（周四）是口罩實名制第一天，阿賢身份證尾數是『0號』，也是屬於偶數號有購買資格。可是，阿賢明天不會去排隊買口罩，而是把資格留給更需要的人，包括第一線醫療人員、慢性病如洗腎患者（每周三次進入醫院）、帶小朋友的家長等。」

李明賢進一步指出：「其實阿賢目前手上還有三個口罩，而且我自己只在室內人潮多的地方才戴口罩、戶外阿賢是不戴的（有時會被白目或行注目禮），甚至，阿賢的口罩都重複使用，盡量延長使用壽命。」

不僅如此，李明賢更強調：「健康的人真的不需要時時刻刻戴口罩，大家也不要一窩蜂搶口罩，讓真正有需要的人也買得到口罩，這時候是展現台灣善良美麗的關鍵時刻。」並在文末特別標註關鍵字——「口罩可以延長使用壽命」、「相信台灣」、「不搶口罩機會讓給需要的人」。

(中時電子報)