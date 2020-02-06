因應新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情，全台出現口罩搶購潮，到底哪裡能買口罩成了最急迫的民生問題。為了讓更多有需要的人能夠買到口罩，口罩實名購買制度今(6)日上路，健保署口罩庫存查詢系統也同在今天早上9點上線。不過網站速度緩慢，對比口罩急速的銷售速度可說是緩不濟急。為了便民，還有不少民間(非官方)地圖工具也紛紛在今日上線，身為台灣人一定得好好做筆記！

全台目前已知的口罩(庫存)查詢工具如下：

一、官方口罩庫存查詢工具：健保署口罩庫存查詢系統

前往「健保署全球資訊網」(https://www.nhi.gov.tw/)，點選口罩庫存查詢頁面banner(或是前往：重要政策/查詢網頁)，點選「口罩庫存查詢【請點我】」位置，選擇縣市、鄉鎮市，並輸入地址路段、圖形驗證碼之後，就可查詢。根據健保署公告，待「全民健保行動快易通｜健康存摺」iOS 以及 Android App 更新後也將加入口罩庫存查詢工具(目前可以查全台健保特約藥局，也就是口罩實名制可購買的地點)。

如果覺得網頁查詢速度過慢，健保署網站可以直接下載全台健保特約藥局清單，以及沒有健保特約藥局的鄉鎮派送口罩的衛生所清單，也可查詢。

二、口罩供需資訊平台 mask.pdis

除了官方提供的口罩庫存查詢網頁外，政務委員唐鳳也在個人 Facebook 分享了彙整多方資訊的「口罩供需資訊平台」，裏頭多個包含民間團體與健保署過往兩天共同努力的成果，有不少地圖工具以及 LINE 聊天機器人服務。

(1)即時口罩地圖 by 好想工作室

先前製作「超商口罩現況回報」地圖的好想工作室，因應口罩實名制也將原本的地圖升級為藥局版「即時口罩地圖」，可依照所在地點，查詢鄰近 10/30/50 間藥局的成人口罩以及兒童口罩數量，並以綠色(庫存50%以上)、黃色(25~50%)、紅色(20%以下)以及灰色(無庫存)四種圖標來顯示。口罩資訊每10分鐘更新一次，並非即時資料。

(2)LINE 聊天機器人

熱心網友也製作了 LINE 聊天機器人，包含有「還有口罩嗎？」(Eric WU製作)、「口罩哪裡買？剩餘口罩數量查詢」(funtuan製作)以及「拜口罩」(Ian Chen製作)這三個聊天機器人工具。都提供以傳送LINE定位資訊給聊天機器人，送出後不需幾秒就會送回鄰近藥局名稱、口罩剩餘數量以及地址。

「還有口罩嗎？」、「口罩哪裡買？」、「拜口罩」的LINE聊天機器人服務。(摘自mask.pdis網頁)

(3)疾管署[email protected]疾管家也能查口罩庫存

疾管署統一公布當前武漢肺炎防疫政策的 [email protected]疾管家 帳號，今日有推送可以查詢健保藥局以及口罩存量的資訊，邀請民眾以傳送「附近哪裡買得到口罩？」的問句來詢問。不過經過測試，並沒有成功回傳藥局以及口罩庫存資訊。根據系統回傳訊息，是因為系統忙碌所致，需等候幾分鐘才能再處理。在 LINE 搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，便可加入[email protected] 疾管家官方帳號。

(4)AR版健保特約藥局與鄉鎮衛生所工具(marq+)

除了上述等工具之外，利用 AR(擴增實境)技術，應用於展場、美食街等地的 marq+ 也升級了原本的 App，下載後授權相機、定位資訊等權限後，就可以 AR 方式實際查看藥局位置，按著擴增實境資訊顯示的方向走去，就可走到藥局所在地。

marp+ App 提供以 AR 方式整合所在地點藥局(等資訊)的方式提供查詢。(黃慧雯製)

口罩販售實名制2月6日上路，一圖秒懂怎麼買。（圖／衛福部提供）

除了以上工具之外，可請民眾留意的是，口罩實名制是以身分證字號尾數號碼進行分流，單數者可在周一、三、五購買，偶數者(0為偶數)則在周二、四、六購買，周日則不限制，所有人皆可購買。一人至多可持另一人的健保卡進行代購，每人 7 天限購 2 個口罩。每一間健保特約藥局每日會配送成人口罩 200 個、兒童口罩 50 個，兒童口罩限 12 歲以下族群，家長可持孩童的健保卡來購買。依照口罩配送數量來估算，每一家藥局一天至多消耗125人的購買人次就會把當天的口罩庫存量販售完畢，如果前往排隊的藥局已經人潮過多，建議可以前往不同藥局購買，或者在其他可購買的日子前往，並且留意，身體健康的民眾，是不需要配戴口罩的，請把口罩留給最需要的人。

(中時電子報)