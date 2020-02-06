記者梁世煌／綜合報導

在大陸舉全國之力抗擊武漢肺炎疫情的特殊時刻，指導中國「三農」工作的2020年「中央一號文件」如期而至。這也是大陸中央連續17年在年初圍繞三農問題發中央一號文件。2020年中央一號文件主題為《關於抓好「三農」領域重點工作確保如期實現全面小康的意見》。與往年不同，此次一號文件立下了兩大「軍令狀」，明確了2020年「三農」工作兩大目標任務：脫貧攻堅最後堡壘必須攻克，全面小康「三農」領域突出短板必須補上。

根據大陸「中央一號文件」的內容，今年大陸經濟工作有五項任務必需達標：堅決打贏脫貧攻堅戰；對標全面建成小康社會加快補上農村基礎設施和公共服務短板；保障重要農產品有效供給和促進農民持續增收；加強農村基層治理；強化農村補短板保障措施。

清華大學中國農村研究院副院長張紅宇表示，在大陸全國工作重心都放在疫情防控的時期，「中央一號文件」如期發布，意義更為特殊。

他指出，在這個時間點發布中央一號文件可以說正當其時。目前，大陸農產品保供城市僅僅是流通問題，但隨著疫情的持續，可能會演變為生產供給問題。該文件的發布向各地和廣大農民釋放出按時春耕、儘快恢復農業生產的信號，要確保農產品的穩妥供給，為應對疫情打下基礎。

大陸中央農辦主任、中國農業農村部部長韓長賦表示，2020年是大陸脫貧攻堅戰收官之年，還有一些最後需要攻克也必須要攻克的堡壘：一是深度貧困地區，這些地區自然條件較差、基礎條件薄弱、發展滯後、公共服務不足，必須集中力量進行強力幫扶，確保如期脫貧；二是特殊貧困群體，需要統籌各類社會保障政策，應保盡保、應兜盡兜。

在補齊短板目標任務方面，張紅宇表示，此次防控疫情也暴露出農村存在的諸多短板，比如醫療條件、公共防範意識、道路基礎設施等方面都還與城市有較大差距，因此今年更需要抓緊補齊這些突出短板，進一步做好完善農村教育、醫療、人居環境、網路建設、文化事業的工作。

(旺報 )