環保署前副署長詹順貴指台北市長柯文哲爆隔離地點，是經過精心算計。柯文哲6日表示，選舉都結束怎麼這些1450還在上班，奇怪了。

柯文哲面對外界質疑爆隔離地是精身算計過，柯今指出，選舉都結束怎麼這些1450還在上班，奇怪了，他自己是醫界出身，對醫療體系有信心。

他說，副總統陳建仁當年SARS就是衛生署長，這次美國還說預計大陸最慘、台灣第二慘，但現在為止，台灣的防禦還不錯，表示台灣醫療防疫體系比世界上預期好很多，其實他後來想過非洲豬瘟還沒進來，所以台灣做得還不錯，還是繼續努力，到現在為止我們整個防疫還做的不錯。

此外，當被問及衛福部長陳時中壓力大落淚，柯文哲也說，壓力一定是大，很多事情他到現在也不講，其實台灣的醫療體系大家還是要有信心，而且他知道國安會議一旦啟動，我們的副總統很有經驗，當初SARS時候是衛生署長，所以大家不用緊張。

(中時 )