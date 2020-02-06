瑞昱(2379)法說會傳捷報，2019年營收、獲利同創新高，對於2020年也釋出審慎樂觀消息，多家外資也紛紛出具最新研究報告，對瑞昱多給予正面肯定，其中美系外資更一口氣將目標價調升到319元。

日系外資指出，瑞昱在法說會中釋出對2020年審慎樂觀的訊息，主要成長動能來自於TWS(無線藍芽耳機)、IoT(物聯網)、TV SOC(系統單晶片)等都會有成長空間，市占率持續攀升，其中TWS將會導入ANC(自動降躁)功能，增加產品差異化，TV SOC預計會隨著4K的滲透率提升為營運帶來利基，IoT的應用則會因生態系統的激增，促使更多白色家電製造商推出了連接產品，特別是在大陸市場，只是日系外資認為瑞昱管理層並未將近期武漢冠狀病毒的任何潛在影響考慮在內，因為大多數客戶和瑞昱在大陸的營運尚未恢復，故維持買進評等、目標價270元。

另外一家日系外資表示，看好瑞昱2020年成長動能來自於藍芽、TV SoC以及來自大陸市場的電信產品，將評等由賣出調升到持有、目標價從192元調升到235元。

美系外資認為，瑞昱在2020年在藍芽、網路、電視晶片等業務將持續增長，且無線藍芽耳機(TWS)更將扮演其中亮點，將瑞昱目標價由260元調升到319元，給予加碼評等。

歐系外資指出，瑞昱首季包括電信、IoT以及TV SoC健康發展，預計只有PC產品的速度將放慢，主要是大陸零售動能銳減，但若將武漢病毒疫情影響排除，則銷售量將增加，歐系外資說，瑞昱有50%的出貨量銷往大陸客戶，儘管有一部分轉口，且瑞昱在大陸也有1000名員工，但通過其龐大的台灣團隊和遠端聯繫來保持產品的進度。

歐系外資指出，隨著下半年市場需求回溫，預估瑞昱2020年營收將增長11%，主要包括IoT應用的多元化、TV SoC的成長，還有WiFi持續從802.11ac轉移到802.11ax1等，故維持優於大盤評等、目標價290元。

(時報資訊)