美股消息面：

1.美國人力資源服務公司ADP公布，1月民間就業大增29.1萬人，創下2015年5月來最大增幅，並遠超出市場預期的15.6萬人。去年12月的新增就業數下修為19.9萬人。

2.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加340萬桶，連續第二周攀升，增幅雖超出市場預估的增加300萬桶，但少於美國石油協會（API）估算的增加420萬桶。根據EIA公布的數據，上周汽油與餾分油庫存分別減少10萬桶與150萬桶，市場預估為增加190萬桶與減少10萬桶。

3.媒體報導，中國和英國研究人員在新型冠狀病毒藥物研發上取得突破性進展，受此激勵，周三紐約3月期油漲1.92美元或3.9%，收在每桶51.53美元。倫敦布蘭特4月期油漲2.05美元或3.8%，收在每桶56.01美元。石油輸出國組織（OPEC）及其減產盟友－即所謂的OPEC+，考慮擴大減產以緩解原油需求下滑的衝擊，亦為油價帶來支撐。投資人擔心疫情將打擊原油需求，使近來油價表現疲弱。

4.美國供應管理協會（ISM）1月非製造業指數為55.5，高於市場預估的55，並創下去年8月來新高。

5.Markit美國1月服務業採購經理人指數（PMI）終值為53.4，高於初值53.2。綜合PMI終值為53.3，高於初值53.1。

(時報資訊)