POS廠伍豐（8076）近日股價跟隨大盤挫跌，3日下探28.7元的8年新低。公司決議自今（6）日起實施庫藏股，預計2個月內買回6000張，今早股價以大漲8.42％開出後直攻漲停價33.3元，雖然隨後漲停打開，截至10點仍維持逾9％漲幅，領漲工業電腦族群。

伍豐為激勵員工士氣、提高經營績效，董事會決議自今（6）日起至4月5日實施庫藏股，以轉讓股份予員工，預計在25～45元間買回6000張股票，若低於下限仍將持續執行，每日買回上限為2000張、買回總金額上限為22.79億元。

伍豐2019年自結合併營收31.3億元，年減達19.08％。不過，前三季毛利率、營益率分升至30.97％、9.89％，分創近11年、近3年同期高點。歸屬母公司稅後淨利2.45億元，年增達20.34％，每股盈餘0.96元，雙創近5年同期高點。

伍豐先前法說時指出，去年受彩票機客戶營運策略調整影響，導致營收出現明顯下滑，但毛利率受惠新產品推出而成長。展望今年，公司看好POS機需求可望顯著回升，配合轉投資俄羅斯賭場「水晶虎宮殿」獲利成長可期，營運表現業內外皆美、成長動能看俏。

伍豐董事長徐明哲表示，彩票機客戶今年將針對主要市場投標，將有助帶動POS機需求回升。而公司近2、3年進行產品調整、打造物聯網（IoT）系列新產品，已帶動去年毛利率提升，預期效益今年可望持續顯現，同步增添成長動能。

徐明哲指出，公司致力從傳統硬體轉型為解決方案供應商，在基礎逐步打造完成下，預計今年開始拓展後續加值功能、營運維護等產品服務業務，希望明年效益能逐步顯現，奠定長期成長營運動能。

(時報資訊)