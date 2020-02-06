友達(2409)宣布以每股新台幣57元，溢價逾2成，公開收購工業電腦廠凌華(6166)5%至30%股權；檢測設備廠致茂電子(2360)為凌華大股東，可望將連帶受惠。

友達昨晚宣布以每股57元公開收購凌華5%至30%股權，以凌華昨天收盤價47.05元計，友達收購凌華溢價高達21.14%，激勵凌華今天開盤即跳空漲停51.7元。

致茂為凌華大股東，持有2450餘萬股，若以友達公開收購價每股57元計，致茂持有的凌華股票市值逼近14億元，潛在轉投資帳上收益可期。

基本面方面，致茂2019年12月合併營收創歷年同期最佳單月紀錄，也是去年單月新高，達16.6億元，月成長約26%，年增率為32%。致茂2019年第四季合併營收達44.8億元，同為去年單季最佳水準，季增率達31%，年成長14%。

致茂電子2019年全年合併營收為139億元，較2018年減少18%。母公司全年營收則創新高紀錄，達81億元，年成長7%。

展望2020年，法人看好，5G效益加上智慧手機將可望導入更多3D感測後鏡頭等趨勢下，致茂2020年業績將可望優於2019年表現。

(時報資訊)