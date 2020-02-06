買口罩實名制措施6日上路，台北市文山區健保特約藥局外一早就排滿民眾準備依序購買口罩，但不料都是下午才開始販售，民眾只好轉身離去。（鄧博仁攝）

買口罩實名制措施6日上路，台北市文山區健保特約藥局外一早就排滿民眾準備依序購買口罩，但不料都是下午才開始販售，民眾只好轉身離去。

(中時 )