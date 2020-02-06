1.宇瞻(8271)：外資連三日買超，推升早盤股價續漲近2.5%。

2.精材(3374)：8吋晶圓的CIS晶片尺寸封裝訂單能見度直透H2，股價隨大盤下探至80元關卡後有撐，今早強勢反彈逾4.5%。。

3.聯鈞(3450)：短線急跌後，今早多頭回神，挾量隨大盤彈升逾3%。

4.京元電(2449)：1月營收創歷年同期新高，Q1拚持穩高檔，早盤股價續彈逾4.5%，收復5日線。

5.聯電(2303)：Q1估持穩上季，全年拚優於產業，不理外資擴大賣超，早盤股價大漲逾5%，一舉收復季線、月線。

6.台積電(2330)：南京廠10日全面復工，不影響Q1營運目標，外資持續買超相挺，早盤股價續漲至331元，月線在望。

7.豐達科(3004)：1月營收月減2.15%、年增3.73%，早盤股價續漲約3.3%反應。

8.裕隆(2201)：轉投資東風裕隆再延至2月17日開工，外資持續賣超，惟今日多頭重踩油門跟上多頭隊伍，股價強彈逾4.5%。

9.和泰車(2207)：旗下iRent共享電動機車進駐六都，營運範圍全台最廣，早盤股價開高走高逾4.5%慶歡。

10.長榮航(2618)：肺炎疫情導致砍兩岸航班，惟5日線有撐，昨外資小幅回補買超，推升早盤股價彈升逾2%。

11.華航(2610)：疫情挫營運，外資賣不停，惟短線跌多，早盤隨台股彈升逾2%。

12.凌華(6166)：友達溢價逾2成收購股權，激勵早盤股價跳空漲停鎖死，飛過季線、月線，漲停排隊買單達71萬餘張。

13.飛捷(6206)：提升三大產品線佔比，今年營運拚雙位數成長，外資連日買超，早盤放量強漲至76.2元，衝近7個月波段高點。

14.景碩(3189)：蘋果Q3中旬後推5G手機首採AiP，獨獲大單，今放量攻上漲停51.3元，一舉躍過月線、季線。

15.原相(3227)：CIS需求強勁＋索尼調升財測，今年獲利可期，昨獲三大法人聯手買超739張，激勵今早股價強漲逾5.5%。

16.可成(2474)：外資頻賣超，惟股價三次下探237元有守，多方安心，今早攻高1%以上。

17.鴻海(2317)：對外公告大陸主要廠區擬2月10日全面復工，市場恢復理性，今早持穩於83元。

18.佳格(1227)：外資紅盤日至週三天天買超，股價強守高檔，今早開攻突破73元前高。

19.海悅(2348)：1月營收創新高，多方繼續收復失土，早盤漲幅約2%。

20.康那香(9919)：疫情題材鈍化+漲多拉回，殺入跌停板。

21.熱映(3373)：1月營收年增4.17%，走勢續偏多，漲逾2%。

22.興富發(2542)：季季配，去年Q3股息1元，股息題材受青睞，開盤後走高1.5%。

23.國巨(2327)：被動元件MLCC供應吃緊，股價漲2.91%。

24.華新科(2492)：受缺貨漲價激勵，外資買超6日計7528張，股價漲3.41%。

25.大毅(2478)：武漢肺炎疫情持續擴散，打亂被動元件生產，不僅積層陶瓷電容（MLCC）交期大幅拉長，電阻產出也嚴重受影響，外資買超3日計2969張，股價漲5.11%。

25.中美晶(5483)：太陽能電池及模組和矽晶圓今年業績都看俏，股價漲2.94%。

26.奇力新(2456)：被動元件價格看漲，大陸雖有疫情，但有台灣、越南、馬來西亞及波蘭等廠跨廠區資源調度，股價漲3.27%。

27.群創(3481)：南京廠是中小尺寸面板的後段模組廠，寧波是IT及車用面板產品的模組廠，目前實施「小區自主管理」，尚未開工，股價漲2.41%。

28.華城(1519)：今年營運成長目標不變，早盤漲逾4%，登波段新高。

29.中興電(1513)：無懼三大法人昨轉賣超，早盤漲逾3%，改寫前高。

30.亞德客-KY(1590)：受惠防疫需求，接獲陸醫療產品生產組裝線備料通知，早盤彈漲逾5%。

31.上銀(2049)：工業用自動化復甦，外資樂看前景，早盤漲逾4%，收復5日線及周線。

32.高力(8996)：三大法人昨縮小賣超，早盤偏多操作、漲近4%。

33.其陽(3564)：1月營收寫歷史次高，連拉2根漲停慶賀，進逼月線。

34.台康生技(6589)：獲日本查核取證利多續發酵，股價連拉3根漲停，飛越半年線。

35.國光生(4142)：防疫題材助攻，晨盤放量大漲5%，來到相對高檔。

36.眾達-KY(4977)：買盤點火，今價量俱揚彈高5%，躍上5日線。

37.信昌化(4725)：全年虧損24.82億元，擬減資54.78％，在連拉2根漲停後，今賣壓出籠慘摔跌停。

38.基亞(3176)：細胞治療利多續發酵，今拉出第三根漲停後打開，盤中漲約6%。

(時報資訊)