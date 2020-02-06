南化衛生所採先發號碼牌方式後領口罩方式，民眾多先至街上採買或是回農園工作，9點系統上線後再去領口罩，因此沒有排隊現象。（劉秀芬攝）

口罩實名購買制上路，區內無健保特約藥局的台南市南化區，由衛生所代替配售，衛生所6日採先發號碼牌方式後領口罩方式，8點開門陸續有區民來領號碼牌，先至街上採買或是回農園工作，9點系統上線後再去領口罩，因此沒有排隊現象，但有農民表示有點麻煩。

南化衛生所6日配給100份成人口罩、25份兒童口罩，衛生所護理人員表示，5日至衛生局開會後，衛生局建議以發號碼牌方式，避免民眾在衛生所枯等。衛生所所長蘇俊仁表示，同仁以民眾福祉為優先全力出動，多出來的工作自己會承擔，不會讓民眾等太久。

8點不到就來等待拿號碼牌的廖阿嬤表示，號碼牌拿了後先到街上買東西，9點多回來就領到口罩。早上10點多號碼牌已發到80多號，得知可能要等待半小時等系統列印收據才能買到口罩，幾乎所民眾都先去街上採買，或回家休息、工作，自己找時間再回來領口罩。

也有民眾表示要來兩趟很麻煩，在衛生所人員卻勸說下，大多同意先回家晚點再來拿。

(中時 )