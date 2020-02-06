武漢肺炎疫情持續擴大，除了病情防治、解藥研發，全球也在找病毒源頭。有傳聞指病毒是從武漢P4生物實驗室流出，而武漢病毒研究所所長王延軼，年紀輕輕就位居要職，也成議論焦點，網傳她是「靠夫上位」。

日前美國參議員湯姆·柯頓（Tom Cotton）指責中共政府一直撒謊，導致疫情失控，更表示新型冠狀病毒是從武漢實驗室洩漏出來的生化武器。

大陸首個生物安全防護等級最高的實驗室——中國科學院武漢國家生物安全實驗室（即武漢P4實驗室），2015年1月31日在武漢竣工。

日前名為[email protected]的人發推文指出：「華人論壇扒的中科院武漢病毒所所長（王延軼）。武漢P4實驗室為其下轄機構。鹽鹼地特色，小三上位的青年才俊，因傍上北大海歸長江學者一步登天。這麼危險的實驗室遇到這麼奇葩的管理者，發生什麼妖異之事都不奇怪。」

據《看中國》報導，王延軼1981年生，2018年10月底，年僅37歲就升任中科院武漢病毒所所長。她畢業於北京大學生命科學學院，後留學美國科羅拉多大學獲碩士學位。之後到武漢大學，擔任生命科學學院講師、副教授。2012年3月調任中科院武漢病毒所，先後任分子免疫學學科組長，病毒病理研究中心副主任，2014年12月任所長助理，一年後升任武漢病毒所副所長，直至2018年10月底升任所長。

而王延軼的丈夫為舒紅兵，1967年生，1998至2005年曾任職於美國猶太醫學研究中心及科羅拉多大學健康科學中心免疫學系，目前是中共政協委員、國家科學院院士，同時擔任武漢大學副校長、醫學研究院院長。

(中時電子報)