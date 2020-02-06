婦人多天不敢出門，買到口罩仍憂喜參半。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠視察藥局賣口罩現況，男子高興買到口罩。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、衛生局長張耀懋請市民用愛嘉義app賣口罩藥局地圖。（廖素慧攝）

嘉義市95家藥局6日開賣口罩，幾乎每家都半小時內秒殺一空，吳姓建議政府的配套要更周全，如慢性病、感冒者應可以買多幾個口罩、上班族可以在非上班時間買口罩，市長黃敏惠說，民眾的聲音她聽到了，會反映給中央，同時研擬調整藥局賣口罩更有彈性時間及作法。

嘉義市各藥局一早就有大批民眾搶買口罩，衛生局與市區多家藥局協調發放號碼牌，讓民眾於9點開始買口罩，衛生局長張耀懋說，嘉義市的藥局分布密集，加上用號碼牌，買口罩大致還算順暢，大部分藥局約半小時至1小時內賣光。

姚姓婦人說，因為最近都買不到口罩，已經很多天不敢出門，用健保卡買到2個口罩，很開心，但還是不夠用，政府規定7天才能買2個，太少了，那萬一感冒、家裡有老人家、孩子上學怎麼辦？

黃敏惠視察藥局賣口罩情形，吳姓婦人當面建議，政府配套要更周全，很多老人家有空排隊買口罩，但她家人都要下班，孩子也不宜外出，根本沒時間買口罩，應該非上班時間也能買到口罩。

黃敏惠說，市府會協調藥局研擬更彈性的作法，讓有需要的人都能買口罩，此外，市府「愛嘉義」APP建置全市藥局賣口罩地圖，民眾可以就近買口罩。

(中時 )