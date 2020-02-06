造成武漢肺炎的新型冠狀病毒持續在全球擴散，至今仍無特效藥。不過在美國對首例病患使用先前曾用於醫治伊波拉病毒的「瑞德西韋」，僅在一日之內病情好轉，目前該藥已在大陸進入臨床實驗。而研發「瑞德西韋」的幕後功臣之一，是來自台灣的女科學家楊台瑩。

《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）1月31日公布美國首例武漢肺炎病例報告，其中患者在住院第5天後開始出現肺炎症狀，但在接受瑞德西韋（remdesivir）的靜脈輸注，隔日患者病情好轉，替全球對抗武漢肺炎帶來一絲希望。

根據研發藥物瑞德西韋的美國製藥廠吉利德公司（Gilead Sciences）官網，率領瑞德西韋研發的關鍵人物，是擔任開發及製造部門執行副總裁的台灣女科學家楊台瑩（Taiyin Yang）。

官網指出，楊台瑩畢業於台灣大學化學系，擁有台大化學博士學位及南加州大學有機化學博士，並於1993年加入吉利德。楊台瑩目前負責該公司所有研究開發及以上市產品，在她的領導之下，吉利德開發出全球第一款治療HIV的單錠藥物，並成功將超過25種複合藥劑自早即階段推向市場，讓數百萬人受惠。

此前已經有多項科學研究證明了瑞德西韋的潛在抗病毒能力。1月27日，《科學》雜誌（SCIENCE）發佈新聞表示，新型冠狀病毒（2019-nCoV ）的理想療法很可能是抗伊波拉病毒藥物瑞德西韋與單株抗體的組合。瑞德西韋被認為可能對中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）及新型冠狀病毒都很有效。

(中時電子報)