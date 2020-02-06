律師今天表示，犯下世上最大詐騙案在美國入獄的華爾街投資人馬多夫（Bernard Madoff）現已病入膏肓，盼能出獄終老。

現年81歲的馬多夫2009年因犯下龐氏騙局，騙取投資人約650億美元遭定罪，正在服高達150年的刑期。

律師桑波（Brandon Sample）在寫給聯邦法官的信函中替馬多夫請命，盼法官允許馬多夫提前出獄。律師表示，馬多夫罹患「末期腎臟病等重疾」。

桑波寫道：「監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）2019年9月做出結論，認為馬多夫因腎衰竭病入膏肓，剩不到18個月可活。」

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，馬多夫需要輪椅以及24小時照護，要求保外就醫，以和孫兒重聚天倫並能死在家裡。

馬多夫接受華郵訪問時表示：「我坐了11年的牢，坦白講，折磨也夠了。」

「你知道，我在獄中的每一天，都因為自己對這些受害者和我家人帶來的痛苦深感罪惡。」

華郵表示，監獄管理局去年12月拒絕讓馬多夫保外就醫，因為局內律師表示，「有鑑於馬多夫犯行的性質與狀況，此時釋放，會讓他犯行的嚴重性變成微不足道」。

(中央社)