田士廣有貴族氣質。

田士廣演出《彼岸之嫁》受矚目。

田士廣終於拿到永久居留證。

新人演員田士廣在Netflix影集《彼岸之嫁》飾演的天青角色沒得到父親認同，他近日受訪被問到是否戲如人生？他說生活中和父親不會疏遠，「我很欣賞我爸爸，天青對爸爸很多意見，我沒有，但我很了解被忽略的感受，因為家裡小孩比較多」。

田士廣是馬來西亞華人第三代，在台灣念大學，已在台定居10多年，他說自己就像個流浪者，隨時處在不知道會不會離開的狀態，直到去年底終於拿到永久居留證，前幾天才辦了手機門號。

他離鄉背井到台與家庭因素有很大原因，因家中4個小孩，他是老三，爸媽沒有太多時間和焦點放在他身上，他成長過程中很困惑，加上哥哥又是模範生，「我是常常被記過、叛逆的小孩」，當時他哥哥剛好在台大念書，哥哥建議他不如來台灣。

在台求學時，他在民歌西餐廳駐唱了10年，曾落魄到沒錢吃飯，也試過拿吉他去士林地下道自彈自唱3小時，僅賺到600元。他走演藝路，父母沒反對，也沒勸過他打退堂鼓？他說：「他們知道勸不了，從小給他們造成蠻多麻煩，他們知道我在教瑜伽課，知道我在努力著。」

在台打拚，曾6年沒回家，他坦言「一方面沒有錢，很辛苦的時候，過年回去還要發紅包，還要買機票，過年期間機票特別貴，想再等等，結果一等就6年」。 他在台念北藝大時曾談過戀愛，外型也有同志緣，坦言曾有男生委婉真誠的對他告白，當下如何應對？「我們就像好朋友一樣把話講開，我是很感謝對方，因為自己有某方面被欣賞」。

(中時 )