圓展（3669）因時值農曆年假、工作天數較少，再加上去年同期教育標案出貨較多，1月合併營收1.31億元，呈雙降，月減33.03％，年減19.53％。

拼業績回升，圓展剛好搭上防疫商機，將於2月11日至14日在阿姆斯特丹ISE 2020展出AVer CAM520 Pro 視訊會議攝影機與AVer VC520 Pro視訊會議系統兩款USB 雲端視訊會議協作解決方案，圓展指出，透過視訊會議系統可以免去面對面客戶拜訪、頻繁商務出差與舟車勞頓辛勞，在疫情告急時，可提供商務工作者方便且安全的溝通新選擇。

圓展指出，這兩款產品都配備18倍變焦鏡頭，VC520 Pro 更配備高品質免持電話揚聲器，透過串接收音範圍可達45英尺，即使與會者身處世界二端，也能享有緊密協作的親切感，讓商務溝通輕鬆又安全。

AVer CAM520Pro 高度相容於各種雲端視訊軟體，並取得國際知名視訊軟體 ZOOM認證。透過 18倍變焦鏡頭、Full HD 1080p 高清解析度搭配 60fps 高畫質影像，使用者能專注於更複雜的細節；適合向遠端客戶展示最新產品，或是做跨國腦力激盪。此外，採用 Sony 超高感度 True WDR 感光器，能精準控制曝光值，即使在非專為視訊會議設計的房間內，甚至在惡劣的照明條件下仍然能提供穩定且清晰的影像。CAM520 Pro 也內建 SmartFrame 智能自動對焦框選功能，能掃描偵測人像，並根據情境變化自動平移、對焦及調整為理想的視野範圍；適用於攝影機已架設好開始進行會議時，晚到的與會者陸續抵達，SmartFrame 就能自動調整將所有人納入會議畫面中。

AVer VC520 Pro 額外提供可擴充的喇叭揚聲器。標準配備一個喇叭揚聲器可清晰接收 15 英尺內的聲音，透過額外再串接二個喇叭揚聲器，可將收音範圍擴大到 45英尺，滿足最大會議室的音效需求；使用者可加裝 360°全向型麥克風讓收音更清晰。此外，直覺式的觸控面板讓使用者能夠輕鬆、迅速調節音量或開啟消除回音功能，確保在遠程合作的兩方都能清楚地聽到會議中的一字一句，進行有效率、高生產力的互動協作。

AVer CAM520 Pro 和 AVer VC520 Pro 使用者只要透過任何裝置上的網路瀏覽器就能從遠端更新設定及控制攝影機左右平移、傾斜角度和視窗縮放。此外，還可透過 H.264 TSP/RTMP 進行網路直播，使用者能在 Facebook及 YouTube平台進行直播，有效觸及潛在客戶。

(工商 )