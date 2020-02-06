由於大陸委員會自2月6日起調升大陸旅遊警示燈號為「紅色」（不宜前往）、香港澳門旅遊警示燈號為「橙色」之後，可樂、雄獅等旅行社已紛紛取消大陸旅遊團甚至香港澳門旅遊團，因此，部份產險業者推出的旅行綜合險投保和理賠也跟著調整。

國泰產險表示，主管機關若宣布為疫區（旅遊警示橙色）前完成投保者，若有已預付無法退還之費用，可以提出「旅程取消」之理賠申請；若是在主管機關宣布為疫區（旅遊警示橙色）後投保者，旅程取消、旅程延誤及旅程縮短等項目，因投保前保險事故已發生，將無法理賠。

富邦產險和新安東京海上產險都仍接受民眾旅行綜合險的投保。富邦產和新安東京海上產險都表示，目前旅綜險投保並未限制旅遊地區，但仍建議民眾參考旅遊警示及燈號相關資訊。若旅遊警示燈號為「紅色」，建議民眾不宜前往；對於旅遊警示燈號為「橙色」則建議民眾避免非必要的旅行。但如果無法避免遇上出差或海外行程，民眾務必提前做好適足的保險規劃，如發生意外事故時，一定要向相關單位索取證明以利向保險公司提出理賠申請。

至於新光產險對於經疾管署已宣布為國際旅遊疫情建議「第三級：警告（Warning）應避免至當地所有非必要旅遊」之國家，該公司則暫停受理該地區旅遊之投保，以避免相關理賠爭議。

(工商 )