竹北市民代表林碩彥6日下午，將在藥局外多贈選舉剩餘口罩給民眾。（莊旻靜攝）

買口罩實名制正式上路第一天，民眾黨籍竹北市民代表林碩彥，本欲贊助藥局，免費提供口罩回饋市民，未料遭相關單位關切，免費口罩臨時喊卡，他決定改以在藥局外贈送選舉剩餘口罩，若民眾有需求，買完2片後他再贈1片，至送完為止。而實名制首日，也出現亂象，有民眾抱怨健保卡過卡時間長，也有民眾跑了好幾間藥局，因販售時間不一而未能買到。

林碩彥甫年初以民眾黨籍參選新竹縣第二選區立委未果，他說，當初以口罩作為競選小物，如今統計後還剩下約500片，而他見民眾買不到口罩的辛苦，本想在實施實名制時，個人贊助藥局免費提供口罩給民眾，回饋給市民，未料6日上午遭到健保署關切，只好臨時取消。

不過林碩彥也說，由於他個人選舉剩餘口罩尚有500片，也知道有些民眾有需求卻買不到，因此他會在竹北市的康田藥局外，在民眾買口罩後若有需求再多贈1片，6日下午2點開始，到送完為止。

實名制上路首日，竹北市的晶華藥局外也大排長龍，有民眾表示，由於健保卡過卡時間久，，一次要5、6分鐘，導致買口罩時間長，也出現排隊現象。另有民眾說，各家藥局販售口罩時間不一，他已撲空2家，自政府徵購口罩以來，他從未在超商、藥局買到口罩，十分無奈。

林碩彥也建議藥局，由於配給口罩數量有限，不妨可發放號碼牌，免去讓民眾排隊卻買不到之苦。

(中時 )