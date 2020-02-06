基隆有藥局電腦大當機，門口出現20多名等待購買民眾。（許家寧攝）

基隆有藥局下午才開放實名制登記買口罩，門口未見人潮。（許家寧翻攝）

口罩實名制上路第一天狀況多，基隆有藥局開賣沒多久電腦就遇上當機，讓民眾抱怨連連，上班族急著上班，看到排隊人龍直接放棄，市區則有藥局門口「冷清清」，原來是郵局派送口罩尚未到貨，下午2點開放領號碼牌登記、下午4點再發放。

口罩實名制今天上路，基隆民眾可持雙號健保卡到122處健保特約藥局購買，每人限購2片，有藥局9點開始發放號碼牌，不過登記販售沒多久，健保卡過卡系統就遇上當機，排隊民眾說，前面的人把健保卡拿給藥局，但電腦跑不出來，現在只能慢慢等。

葉姓藥師表示，早上8點至9點半時成人口罩號碼牌已經發放完畢，小朋友口罩25份則已發放8份，因為實名制登記口罩第一天上線，網路並不順暢，為不要浪費民眾時間，先領到號碼牌，就保證能領的到，等網路順暢時再登記，民眾晚上再領取。

排到第100號的郭姓民眾表示，現在口罩都買不到，家裡存貨大概還剩10來個，他認為坐公車、去醫院都要戴，而且口罩也不能洗，用髒了就要丟，七天只能買兩個怎麼夠，最好是一天用一個比較好，但現在過渡時期，能夠體會，一起共體時艱。

基隆市區則有藥局因口罩尚未配送到貨，要等下午2點開放登記、該店稱配額250片，以1人兩片估算，約可發放給125人。基隆郵局指出，昨天已從工廠端拿到208箱口罩，每處約配給成人口罩200片、兒童口罩50片，正持續配送中。

(中時 )