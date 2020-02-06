國民黨立院黨團2月1日在立院正副院長選舉中，出現跑票行為，到底誰跑票，國民黨至今未對外說明。此事昨天（5日）在中常會中遭多位中常委強烈質疑，第一次以政策會執行長身分出席常會的黨團總召林為洲，在會中說明當天下午是不分區立委林文瑞請假、區域立委陳雪生沒請假即未到場，另一人「莫名其妙」投錯票，今天（6日）黨團大會將訂出獎懲新規定，務必貫徹黨紀。

由於外傳跑票行為是黨內有人要反制青壯派；林為洲在中常會也坦言，外面傳言當天有人故意投錯，製造「一些效果」，但他不方便多說，但若真是如此，就更不應該了。

國民黨昨天開中常會，通過新任黨團總召林為洲出任政策會執行長，林為洲也首度出席中常會。雖然正在改選中的中常會已屬看守性質，但中常會對立院跑票仍非常介意，江碩平、劉大貝、蕭景田等多位中常委都強烈質疑，直斥成何體統，「小學生都不會投票，大立委竟會投錯票」；也有中常委要求徹查，若跑票的是不分區立委就立即停權，區域立委則嚴重警告，否則「黨紀會被當成紙紮的，國民黨也會被看成一堆爛泥」。

中常委李德維則主張建立監票制度，中常委田方倫也強烈建議舉辦共識營，不能再犯錯，否則「連票都能投錯，怎麼當立委？連都立委管不了的政黨，哪有能力執政、管得了行政部門？」

據指出，林為洲在會中解釋，黨團38票，連同無黨籍立委傅崑萁理應 39票。當天上午選院長時投出36票，有1票投成同時圈選正副院長成了廢票，1票錯投副院長候選人楊瓊瓔，1票要選圈院長候選人賴士葆，位置蓋在賴士葆下方的格位，變成投了民進黨立委賴品妤。

他說，當天中午就在黨團line群組告誡，提醒勿蓋錯，還以圖示用紅筆圈起來，標注要蓋在楊瓊瓔上方的空格，結果仍只投出36票，少3票，其中1票是林文瑞要全國水利會總會長交接，不得不請假，1票是陳雪生沒請假就回馬祖，1票則投給楊瓊瓔下面的溫玉霞。

因藍委鄭天財也獲得1票副院長票，林為洲特地為鄭解釋，是無黨立委高金素梅要投原住民立委而投出的，而傅崑萁與林德福一起投，也是投票賴士葆、楊瓊瓔無誤。

林為洲自己也質疑，上午投錯票就算了，但中午都作了圖示，教大家怎麼投，下午還是有人照樣「莫名其妙」投錯；外面傳言有人故意投錯，製造一些效果，若真是如此就更不應該了。

面對中常委強烈要求貫徹黨紀，林為洲表示「周四的黨團大會會全力檢討，也會訂出新的獎懲規定，以貫徹黨紀」，下周一也要辦共識營，接下來召委選舉絕不能出問題。

林為洲也指民進黨在正副院長投票有技術亮相，他沒強力要求，坦承有疏失；將修法讓立院正副院長選舉比照縣市正副議長選舉，改採記名投票。

(中時 )