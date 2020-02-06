口罩實名制上路，北市中山區成功里保德明水藥局上午10時開放民眾領口罩。（張穎齊攝）

口罩實名制上路，北市中山區成功里保德明水藥局上午10時開放民眾領口罩。（張穎齊攝）

武漢肺炎肆虐，全球恐慌，台灣口罩實名制6日上路，北市中山區成功里保德明水藥局上午10時開放，而上午8時就有民眾搶頭香排隊，現場秩序良好，雖未發生糾紛，但光首位民眾拿2張健保卡領口罩，就發生電腦系統卡住5分鐘（平均1卡150秒）與衛生局5日測試「1卡10秒」差了15倍。

住附近的6旬鄭小姐，上午8時便搶頭香排隊，鄭小姐表示，她家裡有4人，她多帶1張家人的健保卡來領取口罩，之前都買不到，對於今天排隊等候的狀況覺得還好，只是電腦系統一度卡住5分鐘。

50分鐘內賣完口罩。（張穎齊攝）

北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，由於要經過健保卡讀卡才能做販售，而今天前2位都分別帶2張健保卡領取口罩，共花了10分鐘，所以1張卡是花2.5分鐘，這與前一天測試1張卡10秒有落差，是因為時間上眾人比較聚集，所以才會慢一點，而健保署都有在監測，相信很快就可解決。

陳怡婷說，今天這間藥局是開放成人100組、兒童25組，就是如果有1人拿了2張成人的健保卡領口罩，就算上「2組成人」。

不過，根據現場觀察，50分鐘內、上午11時前，百位民眾已陸續領完口罩。

(中時 )