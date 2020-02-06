龍崎衛生所開賣口罩，一早陸續有民眾來排隊買口罩。（曹婷婷攝）

口罩實名制今天上路，台南偏鄉龍崎因無特約藥局，改由衛生所販賣，上午9點準時開賣，一個小時賣出70個，一度有10多人排隊，但並未塞車，另也有好幾位非龍崎區鄉親跨區跑來買，有民眾反映在關廟9點半買不到口罩，猜想龍崎可能沒人排隊，果真如願買到口罩。

龍崎衛生所表示，一早開賣原本拉兩條排隊路線，不過，並沒有想像中的排隊人潮，最多時候僅10餘人排隊，衛生所隨後恢復單線排隊買口罩。一位住龍崎當地的民眾抱怨，先生每天工作接觸化學劑料，平常上班必須天天戴口罩，但因為買不到口罩，已經1周沒戴了，「根本沒想到會買不到口罩」，現在可以買到口罩，雖然數量很少，但聊勝於無。

另外也有多位鄰近關廟地區民眾跑來龍崎買，反映一早跑了關廟多家藥局都買不到，所以乾脆跑遠一點，「山上感覺沒人會搶買口罩，有買到就好。」

龍崎衛生局統計，截至10點半之前有將近10位非龍崎區居民來現場買口罩，鄉親態度都很好也都很配合，只有少數抱怨口罩不好買、一周2片不夠用，也有很多長輩不知道單號、雙號制，白跑一趟。

(中時 )