清水區文昌街新生藥局一早就大排長龍，不到1小時就賣光。(陳淑娥攝)

清水區文昌街新生藥局一早就大排長龍，民眾買到口罩好開心。(陳淑娥攝)

持健保局買口罩實名制今天上路，清水區文昌街新生藥局一早就有民眾排隊，老闆9點多開始販售口罩，有人看錯身分證尾數，奇數也跑去購買，還有民眾持紙鈔要找零，以致拖慢速度，不過大致上還算順利，250個口罩不到1小時就銷售一空。

不過清水藥局卻不見有人排隊，民眾誤以為是賣完了，原來是因為電腦系統出現問題，消費者趕緊轉往別家特約藥局購買。

新生藥局藥師蔡裕欽表示，店內未出現系統異常，因為昨天就已經把口罩分裝好，所以大致上都算順利，不過，有好幾位民眾身分證是奇數，卻也來排隊，不但不能購買，也耽誤了大家時間；另外，他也呼籲民眾自備10元銅板，以加快購買速度。

蔡裕欽說，今天店內的系統沒有異常，大人200個、兒童50個共250個口罩，不到1小時就賣完，因為特約藥局有健保業務，為讓民眾盡快買到口罩，所以今天先處理口罩業務，明天起，他將口罩業務改到中午進行，呼籲民眾12點再來買。

(中時 )