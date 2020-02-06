湖北台灣同胞返台救援會長徐正文積習協助包機相關事宜及發言，因主動公布包機時間有誤及未獲政府授權對外提及第二班包機資訊引發爭議，尤其是首批武漢返台包機名單中，有10％非本國籍，徐正文在包機事件扮演的角色備受質疑。時代力量立法院黨團總召邱顯智今表示，若用非法方式讓不該來台灣的人入境，可依兩岸人民關係條例罪重處7年以下徒刑，呼籲相關單位若掌握確切證據，應該盡速對徐正文行文依法告發。

邱顯智指出，農曆春節期間，團隊曾接獲陳情指稱，在微博上有職業為律師與醫美行業的中國網友，對於移民署限制入台證申請政策，準備已商務簽證逃來台灣，並分享辦理商務簽證的步驟，當時就擔心成為防疫的破口，然而，先前的夢魘，卻成為現在的現實。

邱顯智說，2月3日首批從武漢抵台的包機，原本是要撤離國人的包機，竟然有多達50、60人並非台灣人，且多數人違反陸委會與陸方協商的優先原則，甚至有一位原本不在登機名單的武漢肺炎患者。

依據兩岸人民關係條例第15條規定，若用非法方式讓大陸地區人民入境台灣，可處1年至7年以下徒刑。邱顯智呼籲，相關單位如果掌握具體證據，應盡速依法告發，在防疫的艱困時刻，提醒民眾不要以身試法。

邱顯智強調，不論對國家的認同為何，政治身分是委員或市政協，不要基於任何理由，協助不該來到台灣的人非法來台；相關部分也必須審慎應對，本於職權，從嚴處理。

(中時 )