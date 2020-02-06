口罩實名制今正式上路，健保署長李伯璋信誓旦旦，雲端藥歷口罩管控系統經測試，今早9點可上線。不過衛福部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨日親自跑了一趟藥局，依規定插入健保卡測試，結果竟然不能買，原來是因為部長的身分證字號「卡關」。

口罩實名制上線，民眾需刷健保卡，依身分證最後一碼「單雙號」分流購買。身分證末碼若是單數，周一、三、五購買，雙數在二、四、六買，周日則單雙數都可以買。陳時中昨(周三)下午實際到藥局測試，插入健保卡後需花10秒資格審核，不過由於陳時中的身分證字號最後一碼是雙號，無法在周三購買，因此跳出「正日非證號尾碼雙（單）號」視窗卡關。

根據口罩實名制，每家藥局每日提供成人200片、兒童50片口罩，一人2片10元，若7日內未買到口罩，額度也不可留到下周。民眾可前往健保署官網，查詢藥局所在及口罩剩餘數量。

(中時電子報)