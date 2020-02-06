台中市議員羅廷瑋(右)也將募到的醫用口罩捐出一半給警、消等一線防疫人。（馮惠宜攝）

台中市國黨籍議員羅廷瑋也在6日上午在位於南區的服務處分送口罩，吸引許多民眾來排隊領取。（馮惠宜攝）

政府徵用醫用口罩後，6日實施實名制領買口罩，台中市國黨籍議員羅廷瑋也在6日上午在位於南區的服務處分送口罩，吸引近千民眾排隊領取口罩，人龍長達3公里，羅廷瑋指出，這也是愛心民眾把口罩捐出給更需要用的人，三天募集兩千片醫用口罩，在實名制開始後，他也呼籲民眾如不需用到，請捐給醫療、警消等防疫人員，以及因疾病需常進出醫院的民眾。

羅廷瑋指出，中央口罩統一收購分配後，不少有真正需求的民眾向他反應不方便、也買不到口罩，他因而在臉書社團「台中市東南區大小事」公開募集口罩，有熱心民眾從台北寄來30片口罩，也有餐飲業者過去購買有存貨捐一盒來，短短3天募集2000片口罩，服務處也將其中一千片捐贈給警、消等一線防疫人員，另也讓需進出醫院的民眾登記免排能領到口罩。

6日上午9：30分才開始發放，有民眾8點就到現場排隊，開始發放後人龍綿延3公里，現場民眾可領一份醫用口罩以及一份兒童口罩或一般口罩，也發放台灣燈會提燈，整個上午約有千名民眾排隊。

羅廷瑋也說，募集口罩的活動不會停止，他也呼籲在實施實名制後，請用不到民眾領買口罩後可以捐出給更需要的人；另，因應中央規定高中以下學校延後開學，他擔心有清寒家庭的孩子因為學校放假沒有營養午餐可吃，所以他也發起募集愛心便當，讓有需要的小朋友可以領取。

(中時 )