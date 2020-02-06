前桃園市警局普仁派出所員警李國漢，查緝賣淫案件後向業者恐嚇「生意作這麼大，也不會做人，不弄你們要弄誰」「找我處理就對了」，索賄6萬元；桃園地院依貪汙罪將李男判刑10年8月，高院加重刑度改判12年。可上訴。

2016年間李男在桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所擔任警員，同年9月19日，他執行查緝妨害風化案件的「靖黃專案」，將涉嫌賣淫的大陸何姓女子帶回派出所製作警詢筆錄，亦未製作臨檢表即下令收隊，私自扣留何女的入出境許可證。

業者透過管道向李男探詢此事可否私下處理，李男說要看誠意之後索賄6萬元，業者前往調查局桃園市調查處報案，李男透過友人收取款項後，遭全程蒐證錄影之調查局人員逮捕查獲。

桃園地院認為，李男為圖一己私利，向色情業者要求賄款，嚴重損害國民對於執行公務之專業性、不可收買性及廉潔性之信賴，將他判刑10年8月，高院改判12年。

(中時 )