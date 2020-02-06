連俞涵扮醫生。公視提供

石知田、連俞涵、黃騰浩、陳以文主演的公視奇幻類型戲劇《妖怪人間》，將台灣各地鄉野奇談中的妖怪、鬼神等做連結，打造出人、妖共處的奇異世界。

近日曝光其中一集內容「肆虐的傳染病－瘧鬼來襲」，赤裸揭露人間被傳染病肆虐，連俞涵、石知田與感染者被強制隔離，眾人夾雜在「救與不救」兩難之間抉擇的心境，劇情巧合如「武漢肺炎」疫情失控情況，讓人怵目驚心。

連俞涵是主演群唯一女性，讓她在片場受封「地表最正妖怪醫生」。雖然戲裡扮演人類與妖怪間的溝通橋樑，但連俞涵戲外自曝朋友對她的評價是「鮮少對人感興趣」。

在演出《妖怪人間》後，連俞涵有所轉變，從飾演的角色體悟到「要學會表達自己心意」的態度，於是主動寫信給欣賞已久的某位日本藝術家，分享對其作品觀賞後的感想與喜愛，原本只是單純地對藝術家表達肯定，但竟意外地收到藝術家的回信，連俞涵朋友得知後驚訝的對她說，「你太難得了！居然對人類互動產生興趣」。

公視《妖怪人間》帶有奇幻色彩，將透過寫實拍攝和大量視覺效果來呈現人類與妖怪之間的衝突。製作人張辰漁認為，近年因社會整體環境相對成熟，開始關注各種生態保存、人與他者該如何共處、文化解殖等各種議題，此時推出相關題材，應能獲得更多共鳴。該劇4月4日起，每週六晚間9點於公視播出。

(中時 )