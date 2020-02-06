Google 地圖即將邁入 15 周年，繼先前在台灣推出機車導航模式後，Google 今(6)宣布正式在台推出 Google 地圖單車模式，是亞洲第一個推行此服務的國家，持續為使用者提供更便利的交通導引。Google 地圖單車模式提供全台單車族專屬的路線規劃與行程時間預估，讓使用者不需再交叉參考機車與步行模式，便能享受 Google 地圖即時且便利的導航服務。即日起，所有 Google 地圖電腦版及行動版的使用者，只要開啟或下載最新版Google 地圖，即可開始體驗全新 Google 地圖單車模式。

Google 亞太區街景計畫負責人魏薌君表示：「我們很高興能在 Google 地圖即將滿 15 歲之際，在台灣推出 Google 地圖單車模式，除了替越來越多的單車族提供便利的路線資訊，也希望能鼓勵更多台灣使用者，將單車作為上下班通勤與休閒娛樂的選項之一。」

台灣各地景色多樣且有豐富的地形變化，過去台灣的單車族使用 Google 地圖時，只能參照汽機車或步行路線，有時難免遇到如上坡等不利於單車騎行的路段。Google 地圖單車模式整合交通部提供的開放資料，考量單車專用道及汽機車無法行駛的道路資訊，為台灣的單車族計算出適合的路線，並標示出推薦路線的坡度變化，以利使用者規劃行程。除了能查看單車專屬的行程建議，使用者也將能在 Google 地圖上開啟「單車路線」圖層，查看單車專用道和適合單車騎乘的道路資訊。

Google 地圖從 2004 年上線至今近 15 年，在全球累積超過 10 億月活躍用戶，自在台上線以來不斷推陳出新， 從步行、開車路線規劃與導航到去年十一月結合翻譯功能，持續帶給全台各地行人、通勤族與單車使用者更便利的交通體驗。本次在台灣推出單車模式，希望能讓包含單車族在內等更多在地使用者，藉由適當的 Google 地圖模式選擇，享受最方便的路線導覽。

Google 地圖單車模式目前已在全球 27 個地區推出，台灣為亞洲第一個推出此功能的國家。未來 Google 地圖也將持續更新更多實用功能，提供使用者完整且便利的地圖服務。

(中時電子報)