行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心因應作為」報告後表示，雖國內尚無社區感染，鑒於中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，世界各國也陸續出現人傳人甚至醫療人員感染病例，威脅快速升高中，防疫決不可鬆懈怠惰，如有破口，將予以嚴懲。

蘇揆並再次指示中央流行疫情指揮中心防疫應變作為務求專業、嚴謹與迅速，各部會也要積極配合、堅守岡位，一切以國人安全健康為最優先考量。

蘇揆說，目前我國持續擴大邊境管理範圍及提升隔離、檢疫及高風險人員追蹤管理規格，並實施口罩徵用、延後開學及實名制購買口罩等關鍵防疫措施，務求全面防堵新型冠狀病毒肺炎疫情。

蘇揆在會中再次強調，針對疫情流行期間有囤貨居奇、哄抬物價已開始徵用的口罩者，或於坊間、網路流傳許多不實訊息者、未配合或嚴重影響政府防治措施者，將立即依法予以嚴懲，以保障全體國民的福祉與健康，讓民眾對政府防疫感到安心。

(中時 )