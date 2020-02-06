防疫類股帶頭衝 陸股早盤先跌後漲 11:112020/02/06 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸股6日早盤先跌後漲，開盤後兩市走勢先承壓，但隨後迅速走強翻紅，截至發稿上證指數漲0.53％，深證成指漲0.96％，創業板指強漲1.26％。 武漢疫情仍是最影響大陸股市的事件，6日消毒液、口罩、雲端辦公等防疫類股漲幅居前列，而白酒、酒店餐飲、銀行類股跌幅較大。消毒液類股如泰和科技迅速拉升漲停，岳陽興長、濱化股份等概念股股價也大幅拉升。 (工商 ) #類股 #陸股 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股明開市 人行發聲維穩 04:092020/02/02 財經要聞 CNN：陸股明開市 大跌機率高 23:372020/02/02 國際 疫情燒、陸股開盤恐重挫 分析師：陸股跌破4％亞股遭殃 02:442020/02/03 財經 美股重挫 台指期追殺 陸股補跌 三利空罩頂 斷頭令蠢動 04:102020/02/03 財經要聞 陸股開紅盤前夕… 人行護盤放水1.2兆元人民幣 04:102020/02/03 財經要聞 陸股風暴來襲 國安基金備戰 04:102020/02/03 財經要聞 陸股大悶鍋掀開 台股恐回測前低 2月行情震盪 04:102020/02/03 財經要聞 協議、政策助攻 陸股基金績效有撐 04:102020/02/03 投資理財 陸股風暴逼近憂慮急升 日韓股開盤走跌逾1％ 08:552020/02/03 財經 市場別慌！2003年SARS爆發 陸股全年仍上漲1成 09:332020/02/06 財經 財經熱門新聞 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 口罩股飆5天後…倒地！散戶嚇到「脫褲走」 - 即時 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股上漲百點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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