陸股6日早盤先跌後漲，開盤後兩市走勢先承壓，但隨後迅速走強翻紅，截至發稿上證指數漲0.53％，深證成指漲0.96％，創業板指強漲1.26％。

武漢疫情仍是最影響大陸股市的事件，6日消毒液、口罩、雲端辦公等防疫類股漲幅居前列，而白酒、酒店餐飲、銀行類股跌幅較大。消毒液類股如泰和科技迅速拉升漲停，岳陽興長、濱化股份等概念股股價也大幅拉升。

(工商 )