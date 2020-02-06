氣動元件大廠亞德客-KY5日公布自結去年財報，去年第四季EPS攀升至4.38元，創單季新高，去年EPS達14.38元，為歷年第三高。

新型冠狀病毒疫情持續擴散，亞德客宣布大陸廠從10日延後至17日開工，工作天數僅剩11天，雖影響2月合併營收，亞德客目前尚有2個月氣動元件成品庫存，只要大陸各地方取消封城限制，開始恢復物流配送，不至於無貨可交。亞德客表示，亞德客迄今尚無法預估2020年營運，今年營收成長動能來自市占率提升及新產品對營收貢獻，目標希望營收增幅高於整體氣動元件市場成長率10％。

法人預估，亞德客今年獲利可望比去年成長37％，每股盈餘有機會挑戰2個資本額，今（6）日股價大漲14元而以500元開出，最高曾達517元，目前依舊呈現大漲走勢。

亞德客去年第四季淡季不淡，第四季合併營收為人民幣9.46億元；營業毛利4.49億元；毛利率為47.5％，營業利益2.48億元，合併稅前盈餘2.52億元，季增74％，年增23％；合併稅後淨利近1.92億元，季增94％，年增25％。折合新台幣計價，去年第四季合併營收40.93億元，營業毛利19.45億元，營業利益10.73億元；稅前盈餘10.91億元，季增69％，年增19％；合併稅後淨利8.29億元，季增89％，年增22％，EPS攀升至4.38元。

亞德客指出，亞德客去年第四季營業額增加，稼動率提高，毛利率及營業利潤率也全面提升，加上去年第四季沒有匯兌損失，不像第三季需認列匯損，本業獲利增加，業外又沒有損失，是去年第四季獲利增長的主因。

亞德客去年合併營收新台幣158.96億元，年增2％；營業毛利74.26億元，年減1％；營業利益40.29億元；稅前淨利37.02億元，均年減3％；稅後淨利27.26億元，EPS為14.42元。

(工商 )