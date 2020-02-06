前樂陞負責人許金龍因涉違約交割弊案從2016年遭收押，去年3月許的姐夫畢華民拿出2億元借他，他獲交保後卻沒有還錢，畢男聲請返還保證金被高院裁准，許因此又回看守所遭押，他提抗告，最高法院認為原裁定理由不完備，撤銷發回高院。

許金龍被控坑殺2萬名投資人，不法獲利40億7023萬多元，台北地院認為他隻手遮天，犯後沒有悔改之意，態度不佳，將他判刑18年，前年高院改判12年，但最高法院認為事實有待調查釐清，撤銷發回高院更審。

高院裁准讓許男以2億元交保，但許都說沒錢，未辦妥交保。直到2019年3月11日畢華民拿出2億元繳納保證金，許金龍才獲交保，但畢男主張許男沒有依約在6個月內還錢，導致他身心俱疲、頻頻住院，他向高院聲請准許他退保並發還保證金。

高院考量畢男所繳納之具保金額高達2億元，且他年事已高又有多種慢性疾病，強令他再繼續擔負高額負債以擔保許男審判之進行及刑之執行，自難謂公允，准許他退保，許金龍不服提抗告，最高法院撤銷發回更審。

(中時 )