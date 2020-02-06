大陸武漢肺炎持續肆虐，全球確診病例數不斷攀升，疫情瀕臨失控，各界為防堵疫情只能提高警戒標準，而過完農曆年，台灣綜藝節目陸續開工，製作單位祭出實際作為，陸續宣布錄影暫停開放觀眾入場，胡瓜的《綜藝大集合》甚至18年來首度不下鄉，改成棚內錄影。

據《聯合報》報導，胡瓜手上有3個節目《綜藝大集合》、《台灣那麼旺》及《歡樂智多星》，需要跟觀眾面對面，據悉SARS期間，《大集合》還照常錄影，如今眼見武漢肺炎疫情加重，今電視台方面決定本月19日開工，全部節目改在棚內錄製，且《歡樂智多星》、《台灣那麼旺》及曾國城的《一代女王》，平常每次都開放100名觀眾入場，如今直接取消，全面暫停開放參觀錄影。

而吳宗憲手上的節目《綜藝大熱門》，同樣也暫改成不開放觀眾入場，至於跟小鬼、KID搭檔的戶外型節目《綜藝玩很大》，之前多次飛出國做節目，製作人王貞妮表示，今年開工本就預計跑國內，但接下來會觀察狀況彈性因應，畢竟搭飛機危險，彼此保護是我們的原則」。

(中時電子報)