武漢肺炎疫情緊張，我對中港澳地區提升警示等級，現在連民眾赴港澳也有新措施。中央疫情指揮中心表示，台灣民眾明(6)日起若到港澳須先申請，獲准後回台就能自主健康管理，不用隔離。此新措施等同對港澳入境祭出「軟性」旅遊限制。

中央社報導，指揮中心監測應變官莊人祥昨表示，考量中國大陸疫情嚴峻且與台灣往來密切，從6日起，入境的台灣民眾如有中港澳旅遊史，需列入居家檢疫對象，回國後要居家檢疫隔離14天，不能外出趴趴走；但有申請獲准到港澳返國者，須自主健康管理14天，但從港澳轉機不在限制之列。

莊人祥指出，所謂到港澳要申請獲准，是民眾在機場出發前必須填請申請書，如果到港澳的目的是旅遊、出差，表明沒有中國旅遊史，就會核准放行；回國後提出證明，執行自主健康管理14天，避免外出，有外出需戴口罩。

莊人祥說，提升港澳的旅遊疫情警示及加嚴入境檢疫規範，是因香港有零星社區傳播，且澳門有次波感染，又與中國大陸往來密切。入關檢疫措施會隨疫情更新。

(中時電子報)