股王大立光1月營收雖守住40億元大關，但月減近20%，且受到延後復工及工作天數減少等衝擊，2月營收拉警報，消息一出，大立光今（6日）股價開低走低，盤中一度暴跌逾2%，最低來到4725元 。

大立光元月營收41.1億元，月減19.4%，但仍較去年同期成長22.3%。由於首季進入產業淡季，加上武漢肺炎疫情影響，大立光對2月示警，因客戶延後復工，整體拉貨動能轉弱，至於出貨會受到多少影響，公司未正面回應，僅表示不提供預測數值。

大立光不僅元月營收落難，2月也不太妙，衝擊市場信心，早盤以跌30元開出，盤中一度下殺105元（跌幅2.1%），股價最低來到4725元，之後跌幅稍收歛至1%左右，約在4780元附近震盪。

工商時報報導，肺炎疫情嚴峻，智慧手機市場表現恐受到影響，天風證券分析師郭明錤出具報告指出，大立光首季營收減幅將擴大至45％～50％，遜於市場預估的25％～30％，另外受到產能利用率下滑與大立光降價搶單影響，毛利率也會跟進下修至58％～62％，低於市場預估的62％～65％。

不過，業界人士分析，大立光削價搶單絕對不可能，因為鏡頭占手機的零組件價格算很低，客戶不太可能因些微價差，改用其他廠，畢竟大立光仍擁有良率佳等優勢，因此出現削價搶單而拖累毛利率的可能性不高。

(中時電子報)