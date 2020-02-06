老師引導使用Zenbo編程樂，讓學童實際上手操作認識編寫程式。(北商大提供／李侑珊台北傳真)

中山國小的小學生參與Zenbo機器人體驗活動。(北商大提供／李侑珊台北傳真)

台北商業大學為推廣智慧零售類產業活動的智慧應用，特別於寒假期間規畫「學齡兒童科學教育」，並舉辦「國小學童體驗Zenbo機器人」活動課程，將AI人工智慧帶入國小教育，邀請東門國小學童到北商大台北校區的「智慧實驗商店」參加體驗課程，北商大智慧科技教育團隊也前進興福國小、中山國小進行Zenbo機器人體驗活動，讓學童認識科技走入日常生活中的發展，也了解未來科技對人類生活便利與進步的重要性。

台北商業大學表示，這次的Zenbo機器人體驗活動課程，是由台北商業大學管理學院特別安排師資及規劃課程，包括介紹Zenbo外觀及規格、實際操作與應用程式的解說，透過分組方式由老師引導使用Zenbo編程樂，讓學童實際上手操作認識編寫程式，除了讓國小學童體驗與機器人互動的趣味性，更重要的是提升學童對AI科技的知識，以及啟發學童對未來機器人功能開發與應用層面的想像力與創意。

台北商業大學指出，如今全世界各國都積極推動讓學齡兒童，接觸程式設計及增進科技新知，同樣的，台灣對啟發學齡兒童對未來科技發展的興趣也十分重視，因此臺北商業大學藉由大學教師專業的課程安排，設計出適合小學生的機器人體驗教材，透過互動課程，激發學童對於機器人的無限想像，推廣學生對於未來科技的創意思考，扎根提升國內基礎資訊與應用層面的教育素養。

(旺報 )