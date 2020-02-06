鉅明(8928)今年Q1為傳統次旺季，法人預期營收將會季減9%左右，不過，稅後盈餘將季增逾2成。依今年全年度的表現來看，受惠開球木桿(DRIVER-WOOD)、球道木桿(Fairway Wood)出貨持續成長，以及客戶訂單平均化，有助毛利維持18~19%的水準，法人預期，鉅明今年全年度營收年增將逾5%，約落在25.4億元，稅後盈餘年增將在2.7%左右，EPS有機會挑戰3.8元。

鉅明今年在客戶開球木桿產品線持續推出SIM系列產品，有助開球木桿(DRIVER-WOOD)持續成長，另外客戶增加球道木桿(Fairway Wood)訂單，將有助整體出貨量成長。在生產面方面，客戶訂單呈現平均化，將有助生產端效率提升，有利毛利率維持在18~19%水準。

鉅明2019年主要客戶訂單將集中至Q1~Q2，再加上Q4維持旺季水準，法人預期，2019年鉅明稅後盈餘將大幅成長至1.88億元附近，EPS可望達3.7元。鉅明歷年股利政策，皆配發現金股利為主，法人預估2019年度將配發現金股利大約2元左右，目前現金殖利率逾5%。

(時報資訊)