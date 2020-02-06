集保結算所基金交易平台，自109年新增每日皆可設定為定期定額扣款日的新功能，讓投資人基金扣款更有彈性且分散價格風險，提供安全便利的款項收付服務。

「定期定額」投資基金已是國人最常利用的投資理財方式，根據集保結算所提供之資料，採用定期定額方式投資基金之筆數及金額皆大幅成長，統計108年透過集保基金交易平台辦理定期定額申購之金額，已超過新臺幣100億元，申購筆數約200萬筆，皆較105年成長超過2倍以上。為使投資人操作定期定額更加靈活，集保結算所近日已上線提供定期定額日日扣之服務，亦即基金交易平台銷售機構之客戶可設定任何一日作為定期定額之扣款日，讓投資人定期定額扣款更有彈性且投資風險更加分散，在市場相對低檔時，可增加每個月的扣款次數，更能徹底做到逢低布局，順勢加碼的目的。

集保自民國95年建置基金交易平台，作為臺灣基金市場後台服務機構，透過介接10家主要銀行及負責全國性繳費（稅）之財金公司合作，創造國內最大的基金金流服務體系，除為基金投資大眾提供安全便利之款項收付服務，更可以最快速度將投資人贖回基金之款項存入帳戶，提高投資人資金運用效益。

集保亦發現，配息型基金為投資人近期重要選項之一，集保結算所為擴大銷售機構產品多樣化，刻正規劃協助銷售機構於銷售國內配息基金時，代為扣除二代健保補充保險費之服務，除進一步滿足客戶多元投資需求外，亦為基金金流處理再新增加值服務。

集保結算所深耕基金產業十餘年，除提供市場更自動化的服務之外，現階段的目標更持續提倡以「定期定額」自主理財及提升國人在退休基金理財之投資觀念，包括基富通、鉅亨投顧、先鋒投顧等基金網路銷售平台，亦受益於集保結算所安全、信賴、便利之基金後台服務，定期定額業務量持續快速增長。此次定期定額日日扣款、國內配息型基金代為扣除二代健保補充保險費功能上線，提升銷售機構服務完整性，也讓投資人得以自行選擇定期定額進場時點，以策略分散進場風險，長期累積資產，樂享退休生活。(新聞來源：工商即時 林燦澤)

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