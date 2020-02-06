大立光（3008）首季營運告急？大立光昨日公布元月營收，單月營收41.1億元，雖守住歷年同期新高水準，且相較於去年同期的33.6億元也成長了22.34％，但因受春節假期較長影響，月減幅卻超出市場預期，較上月的50.99億元，衰退19.4％，再加上二月拉貨動能恐不如元月的預期加深市場疑慮，拖累大立光六日以4,800元低盤開出，小跌30元，雖然多方頑強抵抗，盤中甚至一度翻紅，力保4,800元整數關卡的企圖明顯，惟在賣盤過重下，多空陷入交戰，11點前還一度見到4,725元的低點。
法人指出，大立光元月的產品組合和之前差距不大，其中20M（百萬畫素）以上產品營收佔比為20％到30％，10M以上產品佔50％到60％，8M產品佔營收比重10％到20％，其他產品約佔10％到20％，不過受限於首季營收規模下滑，毛利率恐也會受到牽累。
(工商 )
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