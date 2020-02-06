口罩實名制今天上路，今天早上已經不少民眾，搶在第一時間前往健保特約藥局排隊買口罩。不過有醫師在臉書發文表示，如果醫療用口罩數量不足，可以先用布製口罩代替一下，他並以自身的經驗認為：「傳統布料外科用口罩在防疫上，並非如市面所說的不堪一擊。」

外科醫師錢橙山，近日在臉書以「擋得住飛沫就能擋得住肺炎病毒」為題發文，他表示，口罩之亂已是全球性的問題，原物料已經捉襟見肘了，「我準備把陪我半輩子的布製外科口罩找出來，讓它重出江湖。」

錢橙山在臉書發文，認為沒有醫療口罩，布製口罩也能先用。（圖／翻攝臉書）

錢橙山表示，他不是防疫專家，「但以我的工作經驗，傳統布料外科用口罩，在防疫上並非如市面所說的不堪一擊。」他提到，外科醫師在手術房，一待就是10小時，甚至更久，單憑一張布製的口罩，就可保護醫護人員和病人間的安全。因此在這非常時期，他認為不可忽視布製口罩的功能性，「擋得住飛沫，就能擋得住武漢肺炎病毒。」

錢橙山並舉例，一艘滿載軍隊的船艦，只要不讓它靠岸，就難發揮戰力，一小滴帶病毒的飛沫，就如一艘滿載軍隊的船艦，口罩的功能，就是在阻絕飛沫於境外，達到病毒無法入侵的目的。

錢橙山強調，病毒是奈米等級大小的微生物，遠小於pm2.5懸浮微粒，事實上任何型的口罩，都擋不了病毒入侵，所以戴口罩主要作用，是擋住飛沫隔絕於黏膜之外。因此，在這閙口罩荒之際，是否非醫療用口罩不足以達到防疫的目的，他認為有重新檢討的必要。

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(中時電子報)